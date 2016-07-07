Рада приняла Закон о деятельности Сил специальных операций ВСУ

Как сообщает пресс-служба партии "Солидарность" Блока Петра Порошенко, за соответствующее решение проголосовали 249 депутатов.

Выступая с парламентской трибуны, Фриз отметила, что, в связи с принятием Верховной Радой Украины 16 апреля 2016 года проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны ( рег. № 4563), возникла необходимость разработать законопроект, направленный на регулирование правового статуса, оснований и порядка применения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил Украины.

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"Целью законопроекта является определение правового статуса и применения Сил специальных операций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил Украины выполнять задачи специальных операций относительно создания благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мероприятий, которые осуществляются руководством государства для предотвращения и сдерживания военного конфликта, содействия выполнению задач группировками войск в операциях, а также выполнения других специальных задач в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства", – сказала Фриз.

Она отметила, что в законопроекте также предлагается внести изменения в восемь действующих законов, которые касаются Вооруженных Сил Украины и обороны, борьбы с терроризмом, разведывательных органов Украины, порядка направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства, взаимодействия с военно-гражданскими администрациями, социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, Фриз подчеркнула, что законопроект будет принят с предложениями фракции "Самопомич".

"Прошу депутатов с ответственностью отнестись к голосованию за данный законопроект потому, что это наш долг перед нашими военнослужащими и мы должны его выполнить", – заявила автор Закона.