Муженко рассказал о создании Сил спецопераций: уже есть командование и ряд воинских частей

Об этом в интервью агентству УНИАН рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Он напомнил, что недавно было выпущено 29 инструкторов. «Сейчас идет работа над созданием учебного центра Сил спецопераций, первая очередь которого должна быть завершена до конца этого года. Речь идет о необходимой инфраструктуре, учебных корпусах, помещениях для проживания личного состава, учебно-материальной базе для подготовки военнослужащих», - детализировал он.

По словам начальника Генштаба, в Министерстве обороны достаточно финансов, чтобы провести необходимые работы. «Мы также надеемся на помощь наших партнеров, в частности это касается тренажеров, экипировки, оборудования для стрельбищ», - добавил Муженко.

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Также не прекращается подготовка инструкторов, продолжил он. «Уже проведен очередной отбор, отобрано несколько сотен желающих. До конца текущего месяца будет проведен еще один этап отбора, и после этого будет проведен еще один, конечный этап, с американскими специалистами, и с 1 июня начнется подготовка еще одной партии инструкторов. В ходе той подготовки также будет определенный отсев», - отметил начальник Генштаба.

По его убеждению, качество отбора значительно улучшилось. При этом начальник Генштаба отметил, что «никто планки не выставляет - 50 или 100 человек должны пройти подготовку». «Пройдут столько, сколько будут способны пройти этот курс. Я думаю, что это будет несколько десятков», - подчеркнул он.

Говоря об общем количестве Сил спецопераций, Муженко констатировал, что уже «создано командование, есть ряд воинских частей, сейчас принимают в состав командования». «Я думаю, что они и составят основу этих частей. Мы не будем говорить о количественных показателях. Но это будет больше, чем тысяча людей», - подчеркнул начальник Генштаба.

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По его словам, спектр операций широк - от информационно-психологических к разведывательным. «Мы не начали создание Сил спецопераций с нуля, у нас были части специального назначения, спецназ, группы спецназа, которые выполняли задачи и достаточно успешно. В составе подразделений Сил спецопераций у нас есть и герои, многих было награждено. Речь идет о создании Сил спецопераций как единой структуры. Сейчас идет процесс формирования и процесс становления, сейчас они уже выполняют задачи, находятся на линии соприкосновения, ведут разведку, поиски, осуществляют эвакуацию летного состава - это одна из задач спецопераций - эвакуация экипажа воздушных судов, которые были сбиты, и такие задачи успешно выполнялись» - детализировал Муженко.

Вместе с этим, украинцам нужна «подготовка по новейшим методикам, стандартами передовых стран мира с учетом уже нашего опыта». «Сочетание нашего опыта и передовой методики даст высокое качество подготовки наших бойцов и серьезно повысит их боевые способности», - убежден начальник Генерального штаба ВСУ.

Полный текст интервью можно прочитать на сайте УНИАН.