Во Франции думают, что дальше Москва возьмется за Украину и Молдову

Министр иностранных дел Франции Бернар КУШНЕР считает, что следующими целями для России после событий вокруг грузинских сепаратистских республик Южная Осетия и Абхазия станут Украина и Молдова.

Об этом Б.КУШНЕР заявил сегодня в комментарии французской радиостанции “Европа-1”.

Говоря об Украине, он, в частности, уточнил, что противоречия могут возникнуть по поводу Крыма, который, как объяснил Б.КУШНЕР, до 1954 года “считался российской территорией”.

Как отметил глава французского внешнеполитического ведомства, позиция Российской Федерации в отношении Южной Осетии и Абхазии является “очень опасной”.

Вместе с этим Б.КУШНЕР выразил надежду, что конфронтация будет снята политическими методами.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 августа, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ своими указами признал независимость Южной Осетии и Абхазии, которые согласно международным договорам и международному праву являются территорией Грузии.

Данное решение российской власти вызывало серьезную обеспокоенность и осуждение со стороны большинства стран Западной Европы и США.