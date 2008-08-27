В Киеве прощаются с Михаилом Сиротой
11:21, 27 августа 2008Политика
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Ожидается прибытие Ющенко и Тимошенко
|Михаил Сирота
Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии присутствуют, кроме родственников, народные депутаты разных созывов, министры, должностные лица.
Ожидается, что на церемонию прощания также прибудут Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины М.СИРОТА (фракция Блока Литвина) погиб вечером 25 августа во время ДТП в Киевской области.
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