В Киеве прощаются с Михаилом Сиротой

В Киеве в клубе Кабинета министров Украины проходит церемония прощания с народным депутатом Михаилом СИРОТОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии присутствуют, кроме родственников, народные депутаты разных созывов, министры, должностные лица.

Ожидается, что на церемонию прощания также прибудут Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины М.СИРОТА (фракция Блока Литвина) погиб вечером 25 августа во время ДТП в Киевской области.