В ЕС обеспокоены, что работа украинского парламента "почти парализована"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время презентации первого системного отчета «Украина и Соглашение об ассоциации: мониторинг выполнения за 2014-2016 годы», подготовленного ОО «Украинский центр европейской политики».

В контексте украинской перспективы обретения членства в Евросоюзе за 10 лет, посол подчеркнул, что Украине необходимо такие задачи ставить, но также "нужно перейти от декларативной политики к политике реальных действий".

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"Нас очень беспокоит то, что украинский парламент за последние недели почти парализован", - заявил Томбинский.

"Нужно разблокировать работу", - отметил посол, добавив, что это необходимо прежде всего для внедрения и запуска необходимых реформ.