Украина выражает солидарность с заявлением стран-членов НАТО

Украина выражает солидарность с заявлением министров иностранных дел стран НАТО от 19 августа относительно необходимости мирного решения конфликта в Грузии, которое должно базироваться на полном соблюдении принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, признанных в международном праве и в резолюциях Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

В частности, Украина приветствует решение Североатлантического Совета НАТО о предоставлении политической и экономической помощи Грузии, содействии в решении неотложных гуманитарных проблем гражданского населения, пострадавшего в результате конфликта.

Украина поддерживает призыв НАТО к строгому соблюдению достигнутых при посредничестве ЕС и ОБСЕ договоренностей между Грузией и РФ, созданию нового международного механизма мониторинга выполнения договоренностей, обеспечению безопасности гуманитарных коридоров, полноценному соблюдению норм международного гуманитарного права.

Украина приветствует также договоренность о создании Комиссии Грузия-НАТО и надеется, что договоренности глав государств и правительств, достигнутые в ходе саммита Альянса в Бухаресте, будут реализованы в декабре во время заседания министров иностранных дел НАТО, и Грузия будет приглашена к Плану действий для членства.