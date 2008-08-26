Бойко: признали Косово - признавайте и Абхазию с Южной Осетией

Народный депутат Украины, министр топлива и энергетики Оппозиционного правительства Юрий БОЙКО считает, что Россия поступила правильно, признав независимость Южной Осетии и Абхазии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

«Мир должен быть последовательным, в оценке независимых процессов разных народов. И если была признана независимость Косово, то было бы нелогично сегодня не признавать независимость Южной Осетии и Абхазии. По принципу Косово нужно так же поступить и относительно Южной Осетии и Абхазии. И Украина должна занять здесь абсолютно четкую позицию», – сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Госдума и Совет Федерации России обратились к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой рассмотреть вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами.

Сегодня, 26 августа, Д.МЕДВЕДЕВ подписал указы о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

После такого решения Д.МЕДВЕДЕВА Грузия обвинила Россию в аннексии Южной Осетии и Абхазии.

Ранее страны «Большой семерки» призвали Россию не признавать независимость этих самопровозглашенных республик.