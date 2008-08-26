Ющенко завтра встретится с госсекретарем Великобритании
15:22, 26 августа 2008Политика
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Будут говорить о Грузии
|Ирина ВАННИКОВА
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.
Она подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО продолжает держать в поле внимания ситуацию в Грузии, поэтому и запланирована эта встреча.
Также состоятся телефонные разговоры В.ЮЩЕНКО с лидерами европейских государств о единой позиции стран Европы относительно стабилизации ситуации в Грузии и помощи местному населению.
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