Ющенко завтра встретится с госсекретарем Великобритании

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра, 27 августа, проведет встречу с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества Великобритании Дэвидом МИЛИБЭНДОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Она подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО продолжает держать в поле внимания ситуацию в Грузии, поэтому и запланирована эта встреча.

Также состоятся телефонные разговоры В.ЮЩЕНКО с лидерами европейских государств о единой позиции стран Европы относительно стабилизации ситуации в Грузии и помощи местному населению.