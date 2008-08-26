Ющенко завтра встретится с госсекретарем Великобритании

15:22, 26 августа 2008
Политика
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Будут говорить о Грузии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра, 27 августа, проведет встречу с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества Великобритании Дэвидом МИЛИБЭНДОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Она подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО продолжает держать в поле внимания ситуацию в Грузии, поэтому и запланирована эта встреча.

Также состоятся телефонные разговоры В.ЮЩЕНКО с лидерами европейских государств о единой позиции стран Европы относительно стабилизации ситуации в Грузии и помощи местному населению.

 

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