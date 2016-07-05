Скандальный нардеп Онищенко задумался о статусе политического беженца и собирается в Лондон

Об этом народный депутат от группы "Воля народа" заявил в интервью изданию Страна.ua.

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На вопрос журналиста о том, где нардеп собирается жить после того, как Рада разрешила его задержание и арест, Онищенко ответил : "Ну где в мире можно получить статус политического беженца? Буду изучать. Англия, наверное. Мне нравится Лондон, красивый город".

Как сообщал УНИАН, Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Его подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування".

По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уже подписал соответствующее постановление ВР.