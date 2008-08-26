Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования семье Михаила Сироты в связи с его гибелью.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, Ю.ТИМОШЕНКО направила телеграмму-соболезнование семье народного депутата в связи с его внезапной гибелью.

Как отмечается в телеграмме, “весть о внезапной гибели Михаила Дмитриевича, вашего мужа и отца, прекрасного человека, народного депутата Украины трех созывов, выдающегося политика и общественного деятеля безграничной скорбью обожгла сердца всех, кто с ним работал, общался и искренне его уважал”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что М.Сирота “приложил титанические усилия для того, чтобы независимая Украина получила собственную Конституцию. Этот его вклад в развитие законодательства нашей Родины никто не забудет”.

“Светлый образ Михаила Дмитриевича, человека высокой духовности и чести, навсегда останется в наших сердцах... Внезапная гибель Михаила Дмитриевича – это большая потеря для всех нас”, - сказано в траурной телеграмме премьера.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины М.Сирота погиб вечером 25 августа во время ДТП в Киевской области.