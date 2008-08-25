Тимошенко даст преференцию директорам затопленных школ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует проведение комплексных ремонтных работ во всех школах населенных пунктов Западной Украины, которые пострадали от наводнения. Об этом она сообщила, выступая сегодня на совещании в Ивано-Франковской облгосадминистрации по вопросам первоочередного восстановления и ремонта учебных заведений в зоне стихийного бедствия.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам премьера, после посещения учебных заведений в пострадавших от наводнения селах, она решила, что необходимо срочно сформировать новый подход к финансированию пострадавших школ, детсадов и других заведений. В частности, премьер инициирует создание общего перечня всех учебных заведений, пострадавших от наводнения. При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в перечень должны войти не только те заведения, которые непосредственно пострадали, а все школы и детсады, которые находятся в пострадавших населенных пунктах.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что после создания такого перечня относительно каждого учебного заведения должно быть создано специальная смета, которая будет включать необходимую сумму средств для проведения всех ремонтных работ. Премьера прибавила, что, кроме этого, необходимо выделить средства для закупки нового инвентаря и всего необходимого для таких учебных заведений. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что такие сметы должны быть составлены директорами этих заведений и переданы местной власти на протяжении недели.

По ее словам, кроме этого, для каждого учебного заведения следует открыть отдельный специальный счет в Госказначействе. Премьер отметила, что руководству этих заведений будет предоставлено право самостоятельно распоряжаться этими средствами, в частности, закупать необходимые товары и услуги.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что, конечно, невозможно будет провести весь комплекс этих работ к началу учебного года. Однако, по ее словам, с 1 сентября школы, пригодные к учебе, начинают работать, а параллельно с этим проводятся ремонтные работы.

Глава правительства прибавила, что все средства, которые будут направлены на соответствующие счета и не будут истрачены в текущем году, необходимо пролонгировать на следующий год, чтобы обеспечить проведение всех необходимых работ.