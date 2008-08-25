Черновецкий и Довгий этой ночью развлекали Ющенко (фоторепортаж)
19:24, 25 августа 2008Политика
6669
Акция состояла из двух частей
В воскресенье, 24 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой и детьми посетил в Киеве художественную акцию «Ночь Независимости» (Арена-Сити). Значительную часть времени президентская пара провела в обществе городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его заместителя Олеся ДОВГОГО.
Обязательным дресс-кодом этой ночью была вышиванка.
Художественная акция "Ночь Независимости" состояла из двух частей: концерта украинских исполнителей и групп и дискотеки.
Для гостей свои наилучшие произведения выполнили Тарас ЧУБАЙ и группа «Плач Єремії», вокальная формация «Піккардійська терція», группа «Гайдамаки», группа «Тартак», Виктор МОРОЗОВ и другие.
Фото Сергея Светлицкого/ УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter