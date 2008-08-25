Ющенко и Тимошенко выразили соболезнования по поводу аварии Боинга

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования по поводу аварии 24 августа самолета вблизи г. Бишкек (Киргизстан), в результате которой погибли 68 людей. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Прошу принять от имени народа Украины и от меня лично глубокие соболезнования, а также передать слова скорби и поддержки семьям и близким погибших», - идет речь в письме В.ЮЩЕНКО к Президенту Киргизстана Курманбека БАКИЕВА.

Соболезнования в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы, которая произошла вблизи бишкекского аэропорта „Манас”, выразила и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Она направила телеграмму соболезнования премьер-министру Киргизии Игорю ЧУДИНОВУ.

„От имени правительства Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования по поводу авиакатастрофы, которая произошла 24 августа вблизи аэропорта „Манас” и повлекла многочисленные человеческие жертвы. Искренне разделяю боль и скорбь, постигшие Вашу страну”, - говорится в правительственной телеграмме, сообщает Управление по связям со СМИ секретариата Кабинета министров.

Глава правительства Украины обратилась к премьер-министру Киргизии с просьбой передать слова соболезнования семьям, которые потеряли своих родных в результате авиакатастрофы, и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, пассажирский "Боинг" потерпел аварию при взлете в аэропорту "Манас" города Бишкека в воскресенье, 24 августа. Погибли 68 пассажиров, 22 человека выжили. На борту самолета были в основном граждане Ирана и Киргизии.

По предварительным данным, авария произошла в результате разгерметизации салона.