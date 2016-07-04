Украина ждет от ОРДО ответа на предложение об обмене 50 боевиков на 25 украинских заложников – Геращенко

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеУкраина может потерять несколько месяцев в решении безвизового вопроса из-за Brexit - Геращенко

«Еще раз передали нашу позицию: Украина ожидает ответа на списки - предложения освобождения 25 украинцев, мы готовы передать другой стороне 50 граждан, которых они разыскивают», - написала она.

Также, по словам Геращенко, украинская сторона готова передать ОРДО 8 задержанных на прошлой неделе под Широкино "саперов", чтобы освободить украинских заложников.

«Мы сделали предложения, мы ждем ответа, следующая встреча в Минске 13 июля», - добавилаГеращенко.