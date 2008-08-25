Грач уже увидел новую эру и призывает поддержать Россию

Народный депутат Украины, первый секретарь Крымского республиканского комитета КПУ Леонид ГРАЧ призывает «прогрессивные силы Украины, стран СНГ, дальнего зарубежья поддержать Россию, которая защищает всех славян от американского диктата». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

«Новой эрой в расстановке сил на геополитической арене» назвал Л.ГРАЧ акт поддержки признания парламентом России независимости Южной Осетии и Абхазии. (УНИАН: 25 августа Совет Федерации России единогласно принял обращение к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с призывом признать независимость Абхазии и Южной Осетии.)

Л.ГРАЧ назвал историческим это решение. «Благодаря стойкости, мужеству южноосетинцев, абхазцев, российских миротворцев, военнослужащих, позиции президента Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВА, состоялся исторический прорыв в геополитической, геостратегической военной операции по защите югоосетинского и абхазского народов от диктата и геноцида грузинского агрессора, - считает лидер крымских коммунистов. - …Выбор южноосетинцев и абхазцев выстрадан семнадцатью годами угнетения и борьбы за свои права, девятью войнами, ценой беспрецедентного кровавого геноцида, унесшего тысячи невинных человеческих жизней. На поле справедливой освободительной брани сложили свои головы, защищая мир и покой граждан, 106 российских военнослужащих», - заявил Л.ГРАЧ.

Он считает, что мировое сообщество не может остаться равнодушным к этим страшной попытке уничтожить народ за его стремление жить самостоятельно: «Организация Объединенных Наций должна согласиться с выбором народа, принявшим то решение, какое посчитал нужным принять, и закрывать глаза на волю народов Южной Осетии и Абхазии – значит, признавать право других на геноцид, на политику двойных стандартов, печальный опыт чего мир уже приобрел на Балканах».

Л.ГРАЧ заявил, что «признание независимости Южной Осетии и Абхазии станет завершающим, логическим аккордом в победе над поднимающим голову мировым фашизмом».