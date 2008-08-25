Ющенко повез жену в гетманскую столицу
10:30, 25 августа 2008Политика
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Президент ознакомится с ходом реставрации
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Черниговскую область.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Президент посетит Батурин, где ознакомится с ходом реставрационных работ в Государственном историко-культурном заповеднике "Гетманская столица".
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