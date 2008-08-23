Завтра Ющенко пойдет на "Ночь Независимости"

В воскресенье, 24 августа, в 20.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО планирует посетить в Киеве творческую акцию «Ночь Независимости» (Арена-Сити).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, эта акция состоит из двух частей: концерта украинских исполнителей и групп и дискотеки.

Для гостей свои лучшие произведения исполнят Тарас ЧУБАЙ и группа «Плач Еремии», вокальная формация «Пиккардийская терция», группа «Гайдамаки», группа «Тартак», Виктор МОРОЗОВ и другие.

Аккредитация проводится сегодня, 23 августа, с 13.00 до 15.00 по телефону 255-71-40, и 24 августа с 10.00 до 13.00 по телефону 255-74-02.

Обязательный дресс-код - вышиванка. Просьба для прессы также по возможности быть в вышиванках, говорится в сообщении пресс-службы Президента.