"Символ наших побед" - Ющенко на Майдане поднял государственный флаг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины, которая состоялась на Майдане Незалежности в Киеве в честь праздника этого символа Украинского государства.

Как сообщает пресс-служба Президента, такое мероприятие состоялось впервые.

"Историческая справедливость свершилась в судьбоносном 1991 году. С сине-желтым флагом мы завоевали независимость и восстановили свою государственность. С ним войдем в объединенную семью европейских народов. Сине-желтый стяг - это символ наших побед", - заявил Президент.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что в этот торжественный день с Майдана Незалежности национальные флаги отправляются из Киева во все регионы Украины.

"Эти великие знамена будут реять в местах побед украинского духа и оружия по всей Отчизне. Наш флаг объединяет все регионы в единую соборную Украину. Он объединяет нас в великий украинский народ. Любите и чтите его как самую драгоценную национальную святыню", - призвал Президент.

По его словам, “флаг - это наша независимость, наш дух, честь и наша слава. Цвета нашего национального флага реяли уже на стягах древнерусских земель и городов, они преобладали на казацких полковых хоругвях. Во время Весны народов 1848 года сине-желтое знамя впервые было поднято над львовской ратушей как украинский национальный флаг. Во времена освободительной борьбы 1917-1920 годов он, наконец, приобрел статус государственный, став символом Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики и Украинского государства.

Он 22 января 1919 года реял в Киеве на Софийской площади в исторический День объединения украинских земель. Это - наивысшие, эпохальные события нации. С тех пор в душах и сердцах украинцев сине-желтый стяг навеки слился с понятием Родины и независимости. Под ним шли в бой за Украину. С ним навеки вошли в историю украинские воины - вечные Герои Крут. Уже в новейшие, послевоенные времена сине-желтый флаг не раз вдохновлял на подвиг украинцев, которые бросали вызов советской тоталитарной системе.

Вспомним о том, что первого мая 1966 года молодой рабочий Григорий МОСКАЛЕНКО и студент Виктор КУКСА установили сине-желтый флаг на здании Киевского института народного хозяйства. Первого мая 1972 года молодежь во главе с Романом КАЛАПАЧОМ вывесила национальные знамена в городе Стебнике. 22 января 1973 года группа юношей - Владимир МАРМУС, Владимир СЕНЬКИВ, Петр ВИТИВ и Петр ВИННИЧУК - подняли флаги в городе Черткове в честь Акта Злуки Украины и в знак протеста против новой волны арестов украинской интеллигенции. Подвиги нашей молодежи засвидетельствовали: Украина жива, потому что живет ее флаг.

Мечта многих поколений нашего народа сбылась в наше время. Весной 1990 года национальный стяг поднимается над ратушами Тернополя и Львова, чтобы 24 июля гордо реять в столице Украины перед Киевским городским советом. Империя была обречена. Наша победа стала неотвратимой.

Историческая справедливость свершилась в судьбоносном 1991 году. С сине-желтым флагом мы завоевали независимость и восстановили собственную государственность. С ним войдем в объединенную семью европейских народов. Сине-желтый стяг - это символ наших побед. И именно в эти дни он взлетает над стадионами Олимпийских игр в Пекине, прославляя Украину”.

После выступления глава государства вручил паспорта граждан Украины двадцати семи 16-летним девушкам и юношам, которые представляют регионы страны.

"Я искренне верю в вас. Достойно несите в будущее наш родной флаг. Служите Украине верой и правдой, живите ради нее", - сказал Президент, обращаясь к молодежи.

Во время торжеств на Майдане Незалежности впервые прозвучала песня «Флаг Украины», которую исполнил певец Александр ПОНОМАРЕВ.

*** Уже второй год подряд Президент Украины реализует общенациональный проект «Украинский флаг в каждую семью». Этот проект запланирован на три года и рассчитан на четыре этапа. В настоящее время проходит третий этап - обеспечение флагами государственных учреждений, учебных заведений городов и областных центров. Четвертый этап предусматривает передачу флага в каждую украинскую семью. По мнению В.ЮЩЕНКО, эта акция имеет целью за три года сделать все возможное, чтобы украинский флаг пришел в каждую украинскую семью, каждый дом, учреждение.