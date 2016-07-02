Объявлен конкурс на должность директора Нацагентства по розыску и управлению активами

Документы от кандидатов будут приниматься с 19 июля по 3 августа 2016 года, сообщает Правительственный портал.

По информации конкурсной комиссии, отбирать кандидатов будут до середины сентября, а сам конкурс будет проходить в два этапа: тестирование и собеседование. Финальное решение о том, кто будет управлять арестованным и конфискованным имуществом коррупционеров и других преступников, комиссия планирует принять 16 сентября.

«Первый шаг для запуска работы Агентства - сделано. Будущему директору придется решать проблему возврата коррупционных и других преступных активов. Агентство по запросу правоохранительных органов будет осуществлять поиск активов, как в Украине, так и за рубежом, вести реестр арестованного и конфискованного имущества по уголовным производствам, управлять таким имуществом прозрачным и прибыльным для государства и граждан способом. Именно поэтому руководитель Нацагентства должен быть юристом и иметь опыт работы не менее пяти лет, а также - не иметь партийного прошлого и кураторов во власти», - объясняет требования к кандидатам председатель конкурсной комиссии Андрей Стельмащук.

Кандидат на пост главы Нацагентства по возврату активов должен владеть государственным языком и иметь украинское гражданство, не быть судимым и пройти специальную и имущественную проверку - подать декларацию о доходах и расходах за последний год.

Документы кандидатов, допущенных к собеседованиям, будут опубликованы на официальном сайте Кабинета Министров Украины, подчеркивается в сообщении.