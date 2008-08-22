Луценко: вопрос с двойным гражданством - скорее, эмоциональный

У Министерства внутренних дел Украины недостаточно возможностей для проверки возможного наличия двух паспортов у граждан Украины, сказал глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО сегодня в Симферополе, где он находится с рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, "оперативных возможностей у нас немного. Согласитесь, что входить в дома граждан и спрашивать, нет ли припрятанного русского паспорта, было бы абсурдом".

Вместе с тем, министр заверил, что в ходе оперативных мероприятий этот вопрос также будет интересовать правоохранителей.

"Но целостность и свобода страны лежат не в плоскости наличия того или иного паспорта, хотя незаконно иметь два паспорта для гражданина Украины", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В целом же, по убеждению главы МВД, "это, скорее, эмоциональная, чем рациональная кампания".

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО 19 августа заявил, что работники украинских правоохранительных органов проводят работу по выявлению граждан, которые незаконно получили паспорта другого государства.