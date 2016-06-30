Обама и союзники по НАТО на саммите в Варшаве ожидают, что Порошенко лично доложит о ситуации в Украине – посол

Об этом на конференции в четверг в Брюсселе сообщил посол США в НАТО Дуглас Льют, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН об ожиданиях от варшавского саммита.

Как известно, в рамках саммита НАТО, который пройдет 8-9 июля в Варшаве, состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров государств и правительств.

«Есть две большие темы (на заседании Комиссии Украина-НАТО) - услышать от Порошенко о прогрессе - как в политическом, так и в аспекте безопасности - по выполнению Минских договоренностей. Мы (союзники) хотим услышать, президент Обама хочет услышать от президента Порошенко его доклад о ситуации в Украине», - сказал Льют.

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Вторым вопросом заседания он назвал информирование президента Порошенко со стороны НАТО о том, что альянс готов делать, «имея в виду продолжение поддержки украинских усилий стабилизировать ситуацию и добиться прогресса в отношении их амбиций присоединиться к более безопасному евроатлантическому сообществу».

«То есть работа должна быть сделана обеими сторонами и будет отображать, что происходит в Украине и работу альянса. Это будет двустороннее общение, и я думаю, это будет наиболее интересная сессия саммита», - подчеркнул американский дипломат.

Ожидается, что заседание комиссии Украина-НАТО состоится утром на второй день саммита.