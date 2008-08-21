Геннадий Москаль: Секретариат Президента – это комната смеха

Политики, по просьбе УНИАН, дали комментарии на заявления из Секретариата Президента относительно государственной измены премьер-министра, позже смягченной до “предательства государственных интересов» .

Народный депутат от КПУ Александр Голуб убежден, что в пылу борьбы против Тимошенко у представителей СП «сдали нервы» и своими действиями они «делают посмешище из нашего государства».

- Вообще Секретариат Президента не имеет права делать такие заявления. Госчиновник, сделавший такое заявление, думаю, или сам должен подать в отставку, или его следует отправить в отставку на основании проведенного расследования, как человека, который вообще не имеет права занимать подобные должности, - заявил парламентарий.

Представитель НУ-НС Геннадий Москаль называет Секретариат Президента «комнатой смеха» из-за которой в мире «на нас смотрят, как на неумных людей».

- Действия Секретариата вызваны отсутствием стратегии и абсолютной паникой. Они хотят сломить рейтинг Тимошенко. Но разве это так делается? Нет стратегии, нет тактики. Все делается «топорно» и «на авось», - отметил нардеп. Г.Москаль убежден, что такие действия Банковой компрометируют и без того негативный собственный имидж.

- Если есть соответствующие данные, тогда служба безопасности должна возбудить уголовное дело. Голословные заявления, которые ничем не подкреплены, - это просто компрометация. Хотя скомпрометировать Секретариат Президента в Украине уже нечем, - сказал парламентарий.

О том, что заявления СП подрывают «авторитет власти в глазах украинских граждан и бесспорно вредят Украине на международной арене», говорит Левко Лукьяненко.

- Такие выпады еще и признак недостаточной политической культуры в Украине. В международной практике не принято выносить внутренние споры на всеобщее обозрение. В каждом правительстве есть острые споры по темам персонального характера. Это свойственно для всех людей, но политики в цивилизованных странах оставляют свои дискуссии в своих кабинетах”, - констатирует Лукьяненко.

- Нужно учить политической культуре и субординации разного уровня госслужащих. Необходимо привлечь к ответственности за это Кислинского и заставить объяснить его слова, которые стали достоянием масс. Он должен или представить доказательства, или быть наказан за клевету. Тому, кто стоит над ним, стоило бы принести извинения премьер-министру за недостойное поведение своего подчиненного. Если Кислинский подчинен непосредственно Балоге, то это его обязанность, а то и самого Президента, - убежден Лукьяненко.