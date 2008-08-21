Тимошенко отдала Луценко своего советника

Распоряжение - на сайте правительства

Кабинет министров Украины распоряжением от 20 августа 2008 г. № 1095-р освободил Сергея ЗИНЧЕНКО с должности советника премьер-министра Украины. Текст документа размещен на сайте правительства. Согласно документу, С.ЗИНЧЕНКО освобожден 22 августа 2008 г. согласно его заявлению о направлении в распоряжение МВД. Справка УНИАН. С.ЗИНЧЕНКО был назначен советником премьер-министра 13 октября 2006 г.

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