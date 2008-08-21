Тимошенко отдала Луценко своего советника

16:31, 21 августа 2008
Политика
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Распоряжение - на сайте правительства

Кабинет министров Украины распоряжением от 20 августа 2008 г. № 1095-р освободил Сергея ЗИНЧЕНКО с должности советника премьер-министра Украины.

Текст документа размещен на сайте правительства.

Согласно документу, С.ЗИНЧЕНКО освобожден 22 августа 2008 г. согласно его заявлению о направлении в распоряжение МВД.

Справка УНИАН. С.ЗИНЧЕНКО был назначен советником премьер-министра 13 октября 2006 г.

 

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