Тимошенко отдала Луценко своего советника
16:31, 21 августа 2008Политика
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Распоряжение - на сайте правительства
Кабинет министров Украины распоряжением от 20 августа 2008 г. № 1095-р освободил Сергея ЗИНЧЕНКО с должности советника премьер-министра Украины.
Текст документа размещен на сайте правительства.
Согласно документу, С.ЗИНЧЕНКО освобожден 22 августа 2008 г. согласно его заявлению о направлении в распоряжение МВД.
Справка УНИАН. С.ЗИНЧЕНКО был назначен советником премьер-министра 13 октября 2006 г.
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