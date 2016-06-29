Дуда: НАТО должно вести политику открытых дверей в отношении таких государств как Украина

Об этом сообщает Польское Радио со ссылкой на TVP info.

Польский глава сегодня начал двухдневный визит в Словакию и встретился со своим словацким коллегой - президентом Словакии Андреем Киской. Президенты говорили, в частности, о целях июльского саммита Североатлантического альянса, который состоится в Варшаве, а также о необходимости укрепления восточного фланга НАТО.

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Как подчеркнул президент Андрей Киска, Словакия хочет внести свой вклад в безопасность союзников НАТО. Он добавил, что НАТО должно реагировать на угрозы, которые испытывают страны-члены альянса после аннексии Россией Крыма. Политик подчеркнул, что аннексия состоялась с нарушением международного права.