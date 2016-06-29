В Украине начинает работу миссия США по оценке потребностей для реформы таможни

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

Отмечается, что сегодня премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с делегацией таможенной и пограничной службы США обсудил начало работы этой миссии.

Миссия по оценке потребностей будет работать в Украине до 11 июля, по результатам чего будет сформирован план действий реформы и начато его выполнение. В связи с этим премьер-министр предложил провести 11 июля встречу для подведения итогов работы миссии и определения планов дальнейшего взаимодействия.

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Гройсман отметил, что наведение порядка на украинской таможне является одним из важных приоритетов для украинского правительства. "Хочу подтвердить решимость правительства, меня лично как премьер-министра навести порядок на украинской таможне. С такими партнерами как вы и с вашей поддержкой мы сделаем это как можно лучше", - подчеркнул он.

По словам Гройсмана, в разработке реформы таможни в первую очередь нужно обратить внимание на три направления, в частности, преодоление контрабанды, в том числе "серой", а также несогласованностей в законодательстве, которые порождают так называемое третье направление контрабанды - перевозки небольшими партиями товара без растаможки. "Как следствие, мы имеем чрезвычайно большой уровень коррупции в системе таможенной службы Украины, который центральная власть и я как премьер-министр терпеть не будем", - подчеркнул он.

Говоря о цели реформы таможни, Гройсман отметил, что на пунктах пропуска нужно провести техническую модернизацию, в частности установить сканеры, системы наблюдения, современные системы реагирования на нарушения, усовершенствовать программное обеспечение, внедрить обмен базами данных с таможнями соседних стран, провести кадровую перезагрузку персонала таможенной службы и повысить их ответственность, а также обеспечить качественный сервис для бизнеса и граждан в местах таможенного оформления.

Глава правительства отметил, что перед миссией США стоят задачи быстро оценить реальное положение дел и потребности таможенной службы Украины по реформированию, определить необходимые для ее модернизации технические средства, критерии подготовки и ответственности персонала и наработать план действий реформы.

Гройсман выразил надежду, что такой план действий будет разработан до середины августа для того, чтобы перейти к его практическому выполнению. "Откладывать это на много месяцев невозможно", - отметил он.

В свою очередь правительство и Государственная фискальная служба Украины будут максимально содействовать миссии США по оценке потребностей по предоставлению необходимой информации, заверил премьер-министр.

Гройсман поблагодарил Соединенные Штаты Америки и лично вице-президента США Джо Байдена за поддержку Украины и важную реформу таможенной службы.

Во встрече с делегацией таможенной и пограничной службы также приняли участие первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Александр Данилюк, председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

Как сообщалось, организация работы миссии с участием экспертов таможенной и пограничной службы США в разработке реформы таможенной службы Украины стала результатом договоренностей премьер-министра с комиссаром Бюро по таможенным вопросам и охране границ США Гилом Керликовски во время его визита в Киев 23 мая 2016 года. Работа миссии также была обсуждена во время встречи Гройсмана с вице-президентом США Джо Байденом, который подтвердил готовность Администрации Соединенных Штатов Америки оказать поддержку в реформировании украинской таможни.

В ходе визита Гройсмана в США 14-17 июня правительство Украины и США договорились о предоставлении нашей стране 220 млн долл. на реформу таможни и судебную реформу, а также о возможном увеличении финансирования проектов в Украине со стороны Всемирного банка на 1 млрд долл. в 2017 году.