Коммунисты обвиняют Партию регионов в использовании двойных стандартов.

Как говорится в заявлении пресс-службы КПУ, размещенном на сайте партии, последние заявления руководителей Партии регионов - это «попытка «отбелить» свою политическую силу, лидеры которой полностью предали своих избирателей, войдя в тесный сговор с ЮЩЕНКО и гарантируя ему всестороннюю поддержку на будущих президентских выборах».

Коммунисты утверждают, что подтверждением являются и «сепаратные договоренности 2007 года между Партией регионов и Президентом о незаконном роспуске Верховной Рады», и «“мягко говоря, беззубая позиция этой партии и ее парламентской фракции в отношении военной агрессии СААКАШВИЛИ против южноосетинского народа». «Не осудив учиненный националистическим режимом Грузии геноцид, партийные бонзы регионалов фактически приняли сторону ЮЩЕНКО”, сказано в заявлении.

КПУ также отмечает, что, «выступая на словах за внеблоковость Украины, регионалы делают все от них зависящее, чтобы ускорить процесс втягивания страны в НАТО».

«Более того, под всеми документами СНБО, касающимися интенсификации пронатовских усилий Президента и выделении на это десятков миллионов бюджетных средств (то есть денег из кармана налогоплательщиков), а также решений, направленных на осквернение истории и реабилитации национал-фашизма, стоит подпись одного из лидеров Партии регионов Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, которая получила эту должность из рук ЮЩЕНКО как аванс регионалам за будущие услуги по сохранению за ним президентского поста», сказано в заявлении КПУ.

Также коммунисты обвиняют Партию регионов в двойных стандартах в связи «с попыткой, предпринятой Партией регионов вместе с ближайшим окружением Президента, сформировать на обломках «помаранчевой» коалиции новое большинство». «В этом случае вся, без остатка, административная, судебная и исполнительная власть оказалась бы в руки тандема ЮЩЕНКО-БАЛОГА. Вдобавок, Верховная Рада стала бы заложницей президентского самодурства, который теперь мог бы распустить ее в любой момент», заявляет КПУ.

Аваторы заявления отмечают, что «сегодня лидеров Партии регионов гораздо чаще можно застать в кабинете главы президентского секретариата, чем в кабинете главы собственной партии». «Да никто и не скрывает, что они вместе готовят новый передел власти и собственности в Украине», считают коммунисты.