Генштаб РФ: восстанавливая армию Грузии, НАТО провоцирует конфликт

Восстановление армии Грузии при помощи НАТО является главным фактором провоцирования напряженности в зоне грузино-югоосетинского конфликта, заявил в среду заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын.

"Мы считаем, что подобное "миротворчество" (со стороны НАТО), когда снова агрессор восстанавливается, которого ранее и так обильно снабдили вооружениями, - это явный провоцирующий фактор, очередного блицкрига", - сказал Ноговицын на пресс-конференции в РИА Новости.

По его словам, российские военные будут предлагать политическому руководству РФ "конкретные адекватные меры" по нейтрализации подобной угрозы.