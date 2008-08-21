Генштаб РФ: восстанавливая армию Грузии, НАТО провоцирует конфликт
03:10, 21 августа 2008Политика
3390
Армия внесет "конкретные предложения"
Восстановление армии Грузии при помощи НАТО является главным фактором провоцирования напряженности в зоне грузино-югоосетинского конфликта, заявил в среду заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын.
"Мы считаем, что подобное "миротворчество" (со стороны НАТО), когда снова агрессор восстанавливается, которого ранее и так обильно снабдили вооружениями, - это явный провоцирующий фактор, очередного блицкрига", - сказал Ноговицын на пресс-конференции в РИА Новости.
По его словам, российские военные будут предлагать политическому руководству РФ "конкретные адекватные меры" по нейтрализации подобной угрозы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter