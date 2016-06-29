Порошенко завтра едет в Болгарию, где посетит раненых в зоне АТО военных

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Программой визита предусмотрены переговоры Порошенко с болгарским коллегой Росеном Плевнелиевым и премьер-министром страны Бойко Борисовым.

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Планируется также подписание ряда двусторонних соглашений, направленных на укрепление сотрудничества между Украиной и Болгарией в различных сферах.

Кроме того, Порошенко посетит Военно-медицинскую академию Министерства обороны Болгарии (г. Хисаря), где в лечебно-реабилитационном центре проходят реабилитацию украинские военнослужащие из зоны АТО.