Ющенко и Бесеску рассказали, чем опасен конфликт на Кавказе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Румынии Траян БЕСЕСКУ заявляют, что мировое сообщество должно не допустить повторения в зонах замороженных конфликтов событий, которые возникли в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на совместной пресс-конференции после своей встречи.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что конфликт на Кавказе опасен не только тем, что это первая война на территории СНГ, но и потому, что эта война возникла в зоне замороженного конфликта.

«Это одна из особенностей этого конфликта», - сказал Президент Украины, напомнив, что существуют другие территории, где продолжаются замороженные конфликты – Нагорный Карабах, Абхазия, Приднестровье.

«Мы все должны сделать, чтобы не позволить распространиться такому сценарию (как в Грузии – УНИАН) на другие конфликтные территории, на другие замороженные конфликты», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента Украины, необходимо четко заявить всем странам, что они не признают решения подобных конфликтов с помощью военной агрессии. Также необходимо четко задекларировать уважение к территориальной целостности и независимости государств, на территории которых существуют замороженные конфликты.

В свою очередь, Т.БЕСЕСКУ отметил, что конфликт вокруг Южной Осетии продемонстрировал неэффективность существующих механизмов решения замороженных конфликтов. Поэтому Румыния будет ставить перед Европейским Союзом вопрос об изыскании других механизмов для решения замороженных конфликтов.

Т.БЕСЕСКУ подчеркнул, что сегодня не существует ни одного механизма предотвращения военного противостояния в зонах замороженных конфликтов.

«То есть теоретически в любой момент, возможно, что и в другой зоне, кроме Южной Осетии, будут такие конфликты», - сказал Т.БЕСЕСКУ, отметив, что именно поэтому Румыния будет на уровне Европейского Союза, НАТО, других международных структур искать решение по предотвращению возникновения подобных сценариев.

Он считает, что конфликты необходимо «разморозить» и вести переговоры об их урегулировании на основе сохранения территориальной целостности стран, где они возникли.