Порошенко подписал изменения в Конституцию в части правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время торжественного заседания в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины.

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«Пример ответственной работы над совершенствованием Основного закона мы с вами, дорогие народные депутаты, только что продемонстрировали. Поправки в Конституцию в части судопроизводства внесены в полном соответствии с ней самой», - заявил Порошенко.

«Завтра будет опубликован закон об изменениях в Конституцию в части правосудия», - добавил глава государства.

«Я его подписал», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июня приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (о правосудии)».

Документ направлен на обеспечение независимости судебной власти, повышение требований и профессиональных стандартов к судейскому корпусу, ограничение иммунитета судей до функционального, оптимизацию системы судоустройства, а также обеспечение непрерывной и эффективной работы органов судебной власти на переходный период.