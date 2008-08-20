Ехануров уехал в Крым

Сегодня в рамках рабочей поездки в Севастопольский гарнизон министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ проверит боеготовность воинских частей Военно-Морских Сил и Противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины и вручит ключи от квартир украинским военнослужащим.

Как передает корреспондент УНИАН, на крымском военном аэродроме «Бельбек» Ю.ЕХАНУРОВ проверит организацию и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ.

Планом работы министра обороны также предусмотрено наблюдение за учениями бригады надводных кораблей.

Глава отечественного оборонного ведомства также будет присутствовать на тактико-специальных учениях берегового ракетного дивизиона Центра морских операций ВМС Украины.

В этот же день в Севастополе Ю.ЕХАНУРОВ вручит ключи от квартир офицерам гарнизона. В частности, квартиры получат десять военнослужащих в Севастополе и десять представителей ВСУ, которые проходят службу в Евпатории.

Планом рабочей поездки Ю.ЕХАНУРОВА в Крым также предусмотрена презентация перспективного плана комплексного строительства жилья для семей военнослужащих ВСУ и доступного жилья для граждан Украины на землях военных городков Минобороны.