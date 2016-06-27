Меркель о членстве Украины в ЕС: необходимо достичь соответствующих стандартов (фото)
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивает, что Украине для членства в Европейском Союзе необходимо достичь соответствующих стандартов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель заявила во время совместного брифинга с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Берлине.
“Что касается Соглашения об ассоциации с Украиной, то вопроса членства Украины, к сожалению, не было в повестке дня (во время встречи с Гройсманом - УНИАН), ведь Украине необходимо достичь стандартов ЕС, поэтому на этом пути мы готовы Украину всячески поддерживать”, - сказала Меркель, отвечая на вопрос журналистов.
Читайте такжеГройсман проводит встречу с Меркель (фото)
В то же время Гройсман подчеркнул, что Украина выбрала курс на евроинтеграцию и исповедует европейские ценности.
“Мы хотим интегрироваться в европейское сообщество. Соглашение об ассоциации с ЕС, и это очень четкий план, путь, который должна пройти Украина, чтобы соответствовать стандартам ЕС”, - добавил глава украинского правительства.