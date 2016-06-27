Меркель о членстве Украины в ЕС: необходимо достичь соответствующих стандартов (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель заявила во время совместного брифинга с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Берлине.

“Что касается Соглашения об ассоциации с Украиной, то вопроса членства Украины, к сожалению, не было в повестке дня (во время встречи с Гройсманом - УНИАН), ведь Украине необходимо достичь стандартов ЕС, поэтому на этом пути мы готовы Украину всячески поддерживать”, - сказала Меркель, отвечая на вопрос журналистов.

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В то же время Гройсман подчеркнул, что Украина выбрала курс на евроинтеграцию и исповедует европейские ценности.

“Мы хотим интегрироваться в европейское сообщество. Соглашение об ассоциации с ЕС, и это очень четкий план, путь, который должна пройти Украина, чтобы соответствовать стандартам ЕС”, - добавил глава украинского правительства.