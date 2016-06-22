Климпуш-Цинцадзе "неприятно поражена" дебатами в ПАСЕ по России

Об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе относительно сегодняшних дебатов в ПАСЕ, сообщает ее пресс-служба.

"Неприятно поражена запланированными сегодня дебатами в ПАСЕ по России. Убеждена, что преждевременно и безответственно вести диалог с парламентом, который в течение последних двух лет делал все возможное для дестабилизации ситуации в Украине и разрушения системы международной безопасности. Хочу напомнить, что российский парламент не уважает международное право и в декабре прошлого года разрешил Конституционному суду РФ игнорировать решения Европейского суда по правам человека. Иметь дело с этим органом – значит поощрять Россию к еще большим преступлениям. Символично, что именно сегодня Путин похвалил Госдуму РФ за "интеграцию в состав России Крыма и Севастополя", - говорится в заявлении.

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Она подчеркнула, что "диалог с парламентом, который своими действиями и преступным бездействием убивает украинских граждан на Востоке и преследует крымских татар в оккупированном Крыму, – это нарушение основополагающих принципов западной цивилизации".

"Изоляция – это наименьшее, чем мир может реагировать на нарушение международного права. Обидно, что сейчас приходится убеждать наших партнеров в целесообразности и этого пассивного инструмента... Надеюсь, что сегодня в Страсбурге осознание этой ответственности и прагматизм возьмут верх над популизмом и кремлевской пропагандой", - подчеркнула вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ПАСЕ состоятся дебаты об участии делегации РФ в работе Ассамблеи.