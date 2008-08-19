У Ющенко интересуются, за чи деньги и какими самолетами летала Тимошенко

Советник Президента Украины Лидия Поречкина заявляет, что реакция представителей Блока Юлии Тимошенко на сообщение о ее поддержке руководством России свидетельствует о намерениях уклониться от обсуждения содержания этой информации и спрятать ее суть за эмоциями.

«Спикеры БЮТ, фактически, ни одного слова не сказали по существу приведенных фактов. Это похоже на постановку эффектов перед тем, как на сцене появится главная актриса, которая сегодня утром прилетела через Вену», - заметила Л.Поречкина. Она напомнила, что Президент Украины отозвал Юлию Тимошенко из отпуска, поэтому в ближайшее время стоит ожидать ее публичного появления, сообщает пресс-служба Президента.

«В последнее время кажется, что группа Медведчука и ее кремлевские кураторы ограничили политический маневр украинского премьера до критической границы. Вопреки национальным интересам Украины, и даже образу, который на протяжении последних лет Тимошенко создавала у своих избирателей, она сознательно избегает комментариев и действий относительно самих проблемных вопросов украино-российских отношений и безопасности в регионе. Такую позицию придется оправдывать перед избирателями», - отметила Л.Поречкина.

По мнению советника Президента Украины, в ближайшее время стоит ожидать эмоциональных заявлений со стороны премьер-министра или ее ближайшего окружения. «Мы, скорее всего, услышим много о том, как плохо себя чувствует премьер, как жестоко было поднимать ее с кровати, тем более - говорить о ее измене национальным интересам. За этими попытками создать образ гонимой и оскорбленной будут пытаться скрыть принципиальные вопросы, на которые у премьера нет ответа. В первую очередь - какими самолетами она пользовалась в отпуске? Какими средствами они были оплачены»?

Общество ожидает от премьера не эмоциональных обвинительных заявлений, а честного ответа на поставленные вопросы. Наилучшим ответом будет прекращение начатого при посредничестве В.Медведчука проекта сотрудничества с политическим руководством соседней страны во вред национальным интересам Украины. Иначе появляется вопрос об искренности премьер-министра, совсем по-другому выглядит хроническое невыполнение ею и блоком ее имени коалиционного соглашения.

«Премьер-министр Юлия Тимошенко должен окончательно определиться: или она - руководитель правительства Украины, деятельность которого направлена на выполнение обещаний избирателям, Коалиционного соглашения - или она политик, которая не гнушается торговлей интересами государства для собственных избирательных перспектив. В последнем случае говорить о сохранении коалиции нет смысла», - отметила Лидия Поречкина.