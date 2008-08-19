На СНБО Тимошенко получила на орехи

Совет национальной безопасности и обороны признал недостаточной работу Кабинета министров по преодолению последствий стихийного бедствия в западных регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ по результатам сегодняшнего внеочередного заседания СНБО.

По словам С.ГАВРИША, в целом действия правительства были профессиональными, однако в работе Кабмина также был выявлен целый ряд недостатков. В связи с этим С.ГАВРИШ отметил, что СНБО признал работу правительства недостаточной.

Заместитель секретаря СНБО отметил, что сейчас правительству необходимо использовать все свои инструменты для ликвидации сложившейся ситуации.

С.ГАВРИШ сообщил, что также недостаточной была признана и работа штаба по преодолению последствий стихийного бедствия, который был сформирован Кабинетом министров и действовал непосредственно на месте трагедии. По словам С.ГАВРИША, этот штаб должен был работать в ежедневном режиме, и результаты его работы должны были быть более эффективными.

Также он отметил, что сегодня сложилась ситуация, когда местное население отстраняется от проведения восстановительных работ, а основную инициативу берут на себя представители МЧС и Министерства обороны. В связи с этим СНБО считает необходимым более эффективно привлекать к восстановительным работам местный бизнес.

С.ГАВРИШ сказал, что завтра-послезавтра будет готов полный текст указа Президента Украины, которым будет введено в действие сегодняшнее решение СНБО.