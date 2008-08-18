Путин пообещал помочь с формированием правительства Южной Осетии

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил в понедельник, что в случае необходимости Россия окажет помощь Южной Осетии в формировании правительства, передает РИА Новости.

При этом Путин подчеркнул, что формированием правительства должен заниматься президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, и без соответствующей просьбы со стороны главы непризнанной республики помощь в формировании правительства оказываться не будет.

Ранее с просьбой ускорить формирование правительства непризнанной республики выступил глава МЧС России Сергей Шойгу. Он, в частности, подчеркнул необходимость содействия властям Южной Осетии в создании таких ключевых министерств, как Минобразование, Минздрав и Минэнерго.

Напомним, поздно вечером в воскресенье Кокойты в эфире телеканала "Вести 24" заявил, что подписал указ об отставки правительства в связи с неудовлетворительной работой и невыполнением его распоряжений.