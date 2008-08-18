Суркис объяснил, как он понимает национальные интересы Украины

Председатель Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС подчеркивает, что не предавал национальные интересы Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Г.СУРКИСА в связи с распространенной сегодня информацией о якобы его причастности к проекту “Выборы-2010”, который координируется из Москвы.

“Еще год назад, сразу после победы в Кардиффе, я четко и однозначно заявил о своих жизненных приоритетах на ближайшие пять лет. Во многих интервью на эту тему я акцентировал внимание общественности на том, что все без исключения работники ФФУ во главе со мной являются людьми аполитичными, поскольку ни один политический проект и близко не даст тех дивидендов, которые реально принесет обществу Евро-2012”, - сказал Г.СУРКИС.

Он также отметил, что “с тех пор не изменил своих взглядов на политику”.

“Поэтому прошу не спекулировать на моем имени и не отвлекать меня от неотложных вопросов подготовки к проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу 2012 года. А что касается упрека в предательстве национальных интересов, то это точно не обо мне, потому что настоящим предательством и преступлением перед нынешними и грядущими поколениями будет потеря проекта Евро-2012. Я публично заявлял об этом перед высшим руководством государства, и могу повторить это снова”, - говорится в заявлении Г.СУРКИСА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 августа, заместитель главы Секретариата Президента А.КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст правоохранительным органам для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях действующего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение относительно поддержки кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий относительно пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

«Координация проекта «Выборы-2010» возложена на созданный в Москве центр во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ. В центр также входят Сергей КЛЮЕВ, Григорий СУРКИС и Александр ЗАДОРОЖНИЙ. Гуманитарными проектами в Украине будет заниматься Дмитрий ТАБАЧНИК”, заявил А.КИСЛИНСКИЙ.