Порошенко и Обама встретятся на саммите НАТО в Варшаве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд во время встречи с председателем ВР Андреем Парубием в Киеве.

"Я здесь нахожусь с несколькими коллегами из Белого дома. Мы хотим встретиться сейчас, чтобы почувствовать атмосферу накануне встречи наших президентов в Варшаве и обсудить с вами следующие шаги, которые касаются и безопасности, и Минска", - заявила Нуланд.

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Как сообщал УНИАН, 8-9 июля в Варшаве пройдет очередной саммит НАТО.

Также во время саммита запланировано заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств.