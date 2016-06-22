Порошенко и Обама встретятся на саммите НАТО в Варшаве
17:20, 22 июня 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и президент США Барак Обама встретятся во время саммита НАТО в Варшаве.
Порошенко и Обама встретятся в Варшаве / president.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд во время встречи с председателем ВР Андреем Парубием в Киеве.
"Я здесь нахожусь с несколькими коллегами из Белого дома. Мы хотим встретиться сейчас, чтобы почувствовать атмосферу накануне встречи наших президентов в Варшаве и обсудить с вами следующие шаги, которые касаются и безопасности, и Минска", - заявила Нуланд.
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Как сообщал УНИАН, 8-9 июля в Варшаве пройдет очередной саммит НАТО.
Также во время саммита запланировано заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств.
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