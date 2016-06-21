Грицак: Выданные России одесские сепаратисты вовлечены в конфликт "группы ФСБ" и "группы Суркова"

По словам главы СБУ, одесские сепаратисты Елена Глищинская и Виталий Диденко, которых Украина обменяла на Солошенко и Афанасьева, напрямую подчинялись первому заместителю советника президента РФ Владислава Суркова - Иналу Ардзинбе, который в Кремле отвечал за превращение Одесской области в поле битвы по сценарию террористических организаций ДНР/ЛНР, пишет ЛІГА.net.

"Глищинская, которую мы отдали, была на прямом контакте с Ардзинбой. Второй - Диденко, который прыгал от Альфы из окна и поломал себе ноги. Почему он убегал? За ним тоже стоял Ардзинба", - рассказал Грицак.

Глава СБУ отметил, что "в связи с провалом проекта Бессарабия, так называемая группа ФСБ в московской верхушке обвинила в этом группу Суркова-Ардзинбы".

"Ведь план не удался. Гибридная война на юге с выходом на Европу не началась. Посмотрите аналитику за прошлый год - весна и лето. Что происходило в Молдове? Ее колотило. У меня был разговор об этом с руководством спецслужб Молдовы. Русские провалились. И это стало предметом серьезных разбирательств в Москве", - утверждает Грицак.

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Отвечая на вопрос, зачем Москве нужны два контактных лица, которые вместе с Сурковым и Ардзинбой курировали сценарий войны в Одессе, глава СБУ сказал: "Мое скромное предположение: эти люди нужны для того, чтобы они приехали и рассказали, какую информацию они передали следствию, как была организована работа с ними, на чем они прокололись, где провалились. Все это надо, чтобы проанализировать недочеты на будущее. Ну и, разумеется, чтобы одна группировка влияния в московской верхушке нанесла удар по другой".

"Сейчас между ними разборки - это наша оперативная информация. И эти люди, которых мы отдали Москве в обмен на наших патриотов, помогут этим группам воевать между собой", - сказал глава СБУ.