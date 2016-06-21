Экс-генсек НАТО: Не думаю, что Европа могла остановить аннексию Крыма

Об этом заявил в интервью "Европейской правде" бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Я не думаю, что Европа могла остановить аннексию. Это для всех нас стало неожиданностью. Мы считали россиян партнерами, с которыми можно сотрудничать. Но вдруг оказалось, что они не разделяют таких взглядов", - заявил экс-генсек НАТО.

Расмуссен отметил, что события в Украине застали Европу врасплох. Поэтому пришлось адаптироваться к новой ситуации в сфере безопасности.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена своим внештатным советником.