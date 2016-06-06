Российское ГРУ планировало подорвать следственный изолятор в Киеве – Грицак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время внеплановой проверки следственного изолятора СБУ с участием уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской и генерального прокурора Юрия Луценко.

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«Этот следственный изолятор в рамках одного из уголовных производств, которые сейчас находятся в СБУ, планировали взорвать представители по заданию ГРУ Генштаба РФ», - сообщил он.

«У нас задокументирован разговор того, кто проводил разведку следственного изолятора, и где говорится: «там сидят сепары, не страшно, загружаем машину взрывчаткой, взорвем» и прочее. Именно это СИЗО планировалось к подрыву», - отметил Грицак.

По его словам, ГРУ Генштаба России не только дестабилизирует ситуацию в Украине, но и планирует террористические акты.

Напомним, в понедельник утром проходит внеплановая проверка следственного изолятора Службы безопасности Украины в Киеве с участием уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, председателя СБУ Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Шимонович на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине заявил о сотнях случаев совершения пыток как на временно оккупированной территории Украины, так и на контролируемой украинской властью.

"Что касается точных цифр... могу сказать, что мы задокументировали обвинения о сотнях случаев пыток", - отметил Шимонович. По его словам, речь идет о случаях на территории, которая контролируется вооруженными боевиками, но также и об определенных случаях, произошедших на территории, контролируемой правительством Украины.