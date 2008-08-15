Задержка со вступлением России в ВТО даст Украине время на размышление?

Затягивание процесса вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), которое наверняка возникнет после конфликта в Грузии, не повлияет на экономические украинско-российские отношения и позволит Украине более детально подготовить вопросы для рассмотрения в Рабочей группе по вступлению РФ в эту организацию.

Такое мнение УНИАН высказал директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

«Если переговоры будут затягиваться, то у Украины объективно есть возможность тщательнее подготовиться к постановке тех или иных вопросов, которые она сможет поставить перед Россией в переговорной группе. Фактически это дает Украине дополнительное время для изучения документов и формулирования своей позиции», - заявил И.БУРАКОВСКИЙ.

Вместе с этим он отметило, что, с другой стороны, Россия может начать рассматривать чисто экономические вопросы Украины через политическую призму. «В этих условиях даже чисто экономические требования со стороны Украины будут рассматриваться Россией через политическую призму, и в этом вполне может возникнуть дополнительный очаг напряженности», - отметил эксперт.

Говоря о причинах, по которым процесс вступления России в ВТО может затянуться, И.БУРАКОВСКИЙ отметил, что в переговорную группу ВТО входят Грузия и США. «Если говорить формально, то ситуация, которая сложилась между Грузией и Россией, не имеет отношения к ВТО. С другой стороны, все вопросы (в Рабочей группе по вступлению страны в ВТО - УНИАН) принимаются консенсусом, и, конечно же, возникает вопрос, как можно достичь такого консенсуса между Россией и Грузией в таких условиях - проголосует ли Грузия за Россию? Если не проголосует, то, в общем-то, есть механизм, когда Рабочая группа может заявить о завершении переговоров и сделать заключение, что можно рекомендовать страну к вступлению в ВТО, но при наличии особого мнения Грузии, и как бы переложить решение этого вопроса на более высокий уровень. Но это достаточно политически чувствительный момент… Таким образом, возникла ситуация, когда политика влияет на вещи, которые с ней в принципе не связаны», - заявил И.БУРАКОВСКИЙ, подчеркнув, что ВТО ни в какой мере не является политической организацией.

Напомним, что еще в конце апреля Грузия заявила о выходе из переговорного процесса по вступлению России в ВТО до тех пор, пока Россия не отменит поручение Владимира ПУТИНА оказывать предметную поддержку населению Абхазии и Южной Осетии.

Украина присоединилась к рабочим группам всех 29 стран, вступающих в ВТО, в том числе и России.