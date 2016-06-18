НАБУ сообщило об аресте участника схемы по хищению сахара "Аграрного фонда"

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ 18 июня.

Решение суда предусматривает содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 4,8 млн. грн, в то время как НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура требовали для задержанного залога на уровне размера предмета преступления – 300 млн. грн.

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Предприниматель был задержан в четверг, 16 июня 2016 года, в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Задержание подозреваемого происходило одновременно с обыском в ООО «Юридическая фирма «Студия права», который осуществлялся в рамках расследования того же производства. 17 июня задержанному было сообщено о подозрении.

18 мая 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами САП задержали заместителя прокурора Киевской области В.Колесника по подозрению в злоупотреблении служебным положением с целью хищения сахара, хранившегося на складах государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд» в Черкасской области, общей стоимостью более 300 млн. грн. (ч.2 ст. 364 УК Украины). 20 мая в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в размере 5,5 млн. грн.

Соответствующие сведения в ЕРДР было внесено в начале февраля 2016 года за собственными наработками детективов и аналитиков НАБУ.

Досудебное расследование продолжается.