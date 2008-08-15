Меркель: Украина и Грузия могут стать членами НАТО

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявляет, что НАТО не изменит свою позицию относительно принятия Украины и Грузии в Альянс, которая была выработана на Бухарестском саммите в апреле.

Как сообщает агентство Reuters, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Украина и Грузия могут стать членами НАТО – мы оставляем двери открытыми. И раньше мы уже сказали, что они могут стать членами Альянса, если они этого хотят. Эта позиция остается в силе», - заявила А.МЕРКЕЛЬ.