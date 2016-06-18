В России против Клыха открыли еще одно дело

Как сообщила адвокат Клыха Марина Дубровина, в Грозном началось следствие по делу о неуважении к суду, которое Клыху инкриминируют из-за жалобы представителя государственного обвинения по его процессу, передает Радио Свобода.

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Прокурор по делу о якобы причастности украинцев Клыха и Николая Карпюка в участии в первой чеченской войне и убийстве ими российских военных ранее обвинил Клыха в оскорблении в его адрес во время одного из судебных заседаний.

Как пояснила Дубровина, следствие только началось, Клыха по делу допрашивают в качестве подозреваемого. Адвокат также отметила, что сам Клых во время допроса отверг высказанные прокурором обвинения.

Адвоката сообщила, что подала ходатайство о проведении стационарной психиатрической экспертизы, которая должна была бы, по мнению адвоката, объяснить поведение Клыха в суде. Защита украинца опасается, что психическое состояние Клыха может быть нестабильным из-за пыток, к которым, по его же словам, в отношении него прибегало российское следствие.

Как сообщал УНИАН, 26 мая суд в Чечне приговорил Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам заключения.

В России Карпюка и Клыха обвиняют в «участии в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994-го и начале 1995 года сам принимал в них участие. Также им инкриминируют участие в те годы в УНА-УНСО (тогда это были две отдельные организации), запрещенной в РФ с 2014 года.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клыха задержали в августе того же года в российском Орле. Украинцы отрицают свою вину и заявляют, что признания были выбиты из них следствием под пытками.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Карпюк и Клых должны быть освобождены в соответствии с Минскими соглашениями.

24 мая министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина в первый день после вступления в силу приговора по делу Карпюка и Клыха обратится с запросом об их экстрадиции.

16 июня Петренко сообщил, что Министерство юстиции Украины направило в Россию запрос о передаче Карпюка.