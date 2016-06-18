183 бойца Нацгвардии погибли, защищая территориальную целостность Украины – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня во время выступления в учебном центре Нацгвардии в Киевской области.

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«За личную отвагу 1040 нацгвардейцев были удостоены государственных наград, 746 бойцов получили ранения, 183 воина Национальной гвардии отдали свою жизнь, защищая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, защищая нашу с вами волю и свободу», - заявил он.