ГПУ задержала экс-заместителя председателя правления "Нафтогаза" Кацубу

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Сегодня Генеральной прокуратурой Украины (группа В.Жербицкого, К.Кулика) в порядке ст. 208 УПК Украины в г. Киеве задержан Кацуба Александр Владимирович, бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», один из ключевых игроков преступной организации Виктора Януковича", - написала она.

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По данным Сарган, Кацуба причастен к присвоению 449,9 млн грн средств вышеназванного государственного предприятия.

"Кацуба задержан по статьям 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением). Проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавила Сарган.

Стоит отметить, что Кацуба был главой "Черноморнефтегаза" и занимался закупкой скандальных "вышек Бойко" по завышенной цене.