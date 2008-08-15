Немыря объяснил, почему Тимошенко молчит о Грузии

Отсутствие заявлений премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО, как и премьер-министров других европейских стран, относительно грузино-российского конфликта было вызвано недопущением «эскалации риторики» при решении ситуации в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины, специальный представитель правительства Украины в Грузии Григорий НЕМЫРЯ.

«С самого начала, когда мы начали анализировать ситуацию, мы обратили внимание на один из принципов ОБСЕ, который был озвучен председательствующим в ОБСЕ министром иностранных дел Финляндии Александером СТУББОМ, – избегание эскалации риторики», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он также отметил, что абсолютно закономерно, что в данной ситуации такие заявления делает Президент, а позицию правительства было поручено озвучить вице-премьер-министру (Г.НЕМЫРЕ).

При этом Г.НЕМЫРЯ отметил, что руководство Грузии поблагодарило правительство Украины за «четкую позицию и за оперативное реагирование на ситуацию».

Также вице-премьер отметил, что никаких заявлений по ситуации в Грузии не делали премьер-министры других европейских стран, в частности, Франции, Финляндии и канцлер Германии.