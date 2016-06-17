Die Presse: Обсуждение санкций в Санкт-Петербурге и критическое положение на востоке Украины

Об этом пишет Ютта Зоммебауэр в статье "Обсуждение санкций в Санкт-Петербурге и критическое положение на востоке Украины", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Экономический форум в Санкт-Петербурге – это постановка. Свободное от проблем пространство, в котором не встречаются такие неприятные слова, как аннексия, нарушение суверенитета или военная интервенция. Наоборот, на форуме Владимира Путина пытаются создать обычную деловую атмосферу и внушить присутствующим европейцам: "Все снова может наладиться, стоит вам только захотеть".

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На открытии президент Жан-Клод Юнкер не поддался этому настроению, он говорил о нарушении международного права Россией в случае с Крымом, не забыл упомянуть также о тайной военной интервенции на востоке Украины. Для представителя ЕС это не было чем-то особенным. В отличие от российских политиков. В окружении российской элиты и международных инвесторов, Юнкер сделал важное заявление. Он настаивал на том, что необходимо подпитывать не фантазию, а здравый смысл.

Как бы горько это не звучало для российских и европейских бизнесменов, представителей промышленности и, в конечном счете, налогоплательщиков, ключевая проблема в вопросе санкций заключается не в потерях российской и европейской экономики. Основная проблема – неразрешенный конфликт в восточной части Украины, жертвами которого стали более 9400 человек. Сколько бы их было, если бы не было санкций ЕС и Минских договоренностей? Вопрос, на который никто не может ответить. Одно можно сказать наверняка, их было бы больше. Но люди по-прежнему гибнут, потому что разрешить конфликт удается только частично. Напоминание об этом может быть неприятным. Но насколько цинично игнорировать погибших и тех, кому грозит смерть?

На востоке Украины продолжаются ежедневные перестрелки и артиллерийские дуэли между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами, такая ситуация не слишком обнадеживает. Все чаще никакого оклика не находят ни призывы международных наблюдателей, ни даже требования политических представителей высокого уровня, например, министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Обе стороны прилагают все меньше усилий для политического урегулирования конфликта.

Сепаратисты постоянно пытались сорвать Минский процесс новыми требованиями. В Украине также увеличивается количество людей, которые открыто ставят под сомнение соглашение (непопулярное, заключенное во время военной чрезвычайной ситуации). Киев отстает в реализации необходимых шагов, потому что у него нет никаких гарантий безопасности от другой стороны.

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Для рассмотрения вопроса об отмене санкций, ЕС должен увидеть прогресс со стороны России. Москва может поступать по-другому, если захочет, и она доказала это на некоторых этапах в переговорном процессе. Положительным признаком стал обмен заключенными с Украиной, гораздо более важный для Киева. Прошлой осенью, перемирие сохранялось в течение нескольких недель. Поддержка сепаратистов также не безгранична. Российские СМИ, рупор Кремля, уже давно заменили непрозрачную и бесплодную операцию более показательным развертыванием современного оружия в Сирии. Но, к сожалению, Москва, похоже, по-прежнему считает, что может разрешить конфликт с Европой с помощью газовой политики, выжидания или ослабления противника.

В Петербурге Юнкеру задали хитрый вопрос: Оказывают ли санкции влияние на российскую политику? Можно ли счесть это выполнением Минских договоренностей? Юнкер ответил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом Путиным. Именно он единственно правильный адресат. Когда Кремль, наконец, поймет, что в вопросе санкций нет никаких обходных путей, в Украине будет мир.