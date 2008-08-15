Ющенко дал макаке повод выпить пива за его здоровье

Вчера Ялтинский зоопарк «Сказка» принимал высоких гостей – президента Виктора Ющенко и его жену Катерину. Радовались все – дети, взрослые и сами животные, которым в честь визита Президента закатили пир.

“Виктор Андреевич очень любит «Сказку», он с большим удовольствием общается с животными, – рассказал директор зоопарка Олег Зубков. – Вот и вчера он подержал на руках маленького львенка, а потом вместе со мной зашел в вольер к амурскому тигру Улару. Мы стояли в каких-то полутора метрах от тигра, и Виктор Андреевич совсем не боялся! А вот его охранники даже за пистолеты схватились. Стояли и дрожали от ужаса”, пишет Обкомсо ссылкой на блик.

Тигр Улар, ставший недавно отцом двух малышей, визит Президента воспринял с достоинством. Потешил семью Виктора Ющенко и макака Джон, который в честь высоких гостей распил прямо у них на глазах бутылочку пива.

“ Джон раньше жил в ресторане. Там и пристрастился к напитку. Мы его вредную привычку не поощряем, но по большим праздникам позволяем выпить пол-литра. А вчера, я считаю, был как раз такой день. Поэтому мы не только Джону, но и остальным животным приготовили любимые лакомства,” – говорит Олег Зубков.

Дети Президента радостно тискали маленьких зверушек и кормили их вкусненьким. Виктор Ющенко с женой Катериной посетили сувенирный магазинчик, где накупили себе всякой-всячины. Раз праздник, то не обошлось и без подарков.

“Виктор Андреевич презентовал мне расписное яйцо, подарочную медаль и расписную шкатулку со своей визиткой. А я вручил ему большого слона с часами,” – делится впечатлениями директор зоопарка.

Но не только о забавах шла вчера речь. «Сказка» ведет затяжную войну с Ливадийским поселковым советом. Площадку перед зоопарком, где частники драли с автомобилистов бешеные деньги, Зубкову удалось отстоять через суд, но вопрос со строительством дополнительной дороги к зоопарку до сих из-за вредных чиновников не удается решить. А еще общественный туалет, которым пользуются тысячи туристов, хотят закрыть и построить на этом месте пансионат.

“Виктор Андреевич был очень возмущен этим. Он при мне набрал телефон прокурора Ялты и сказал, что не допустит, чтобы дети из «Артека» и других лагерей отдыха, которые приезжают посмотреть «Сказку» и «Поляну сказок», бегали с дороги по кустам. Ющенко дал прокурору месяц на решение вопроса, иначе пригрозил лишением должности. Не менее строгий разговор состоялся у Президента и с главой Ливадийского поссовета, – говорит Зубков. – Нам Ющенко обещал помочь приобрести новых зверей. Мы давно хотим завести жираф, пару для нашего кенгуру, карликового бегемота. И дело не в деньгах, деньги мы найдем! А в том, что в Украину не хотят продавать ценных животных, считая, что с ними плохо обращаются. Виктор Андреевич пообещал разослать в разные организации письма, чтобы изменить это отношение”.